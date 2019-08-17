رياضة | عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. جاريث بيل "أساسيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. جاريث بيل "أساسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مديد أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: أودريوزولا ، فاران ، راموس ، مارسيلو

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خط الوسط : كاسيميرو ، كروس ، مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل - فينسيوس جونيور

وتأتي ‏دكة البدلاء لفريق ريال مدريد

كيلور نافاس ، ميليتاو ، ناتشو ، فرانشيسكو إيسكو ، خاميس رودريجيز ، فاسكيز ، لوكا يوفيتش.