رياضة | عين.. هل تواصل "بيانكا" إنجازاتها في التنس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. هل تواصل "بيانكا" إنجازاتها في التنس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"عين" زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

حصدت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو لقب بطولة كأس روجرز اليوم الأحد عقب إصابة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق النهائي. وكانت النتيجة تشير لتأخر المصنفة الأولى عالمياً سابقاً بثلاثة أشواط لواحد في المجموعة الأولى قبل أن تقرر الانسحاب من اللقاء بداعي الإصابة. وساهم انسحاب ويليامز في دخول المصنفة الـ27 عالمياً تاريخ البطولة بعد أن أصبحت أول كندية تحصد اللقب منذ 50 عاماً وتحديداً نسخة 1969 عندما فازت داير أوربان على مواطنتها فيكي بيرنر. ويعد هذا هو أول ألقاب صاحبة الـ19 عاماً في بطولات رابطة محترفات التنس الممتازة. وتأهلت أندريسكو على حساب الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6 (7-5). واختارت عين الخليج 365 الرياضي بيانكا نجمة الأسبوع لإلقاء الضوء على مشوارها مع كرة المضرب.

ولدت بيانكا فانيسا أندريسكو في 16 بونيو 2000 في مدينة ميسيساغا التي تقع في مقاطعة أونتاريو في كندا. ولدت بيانكا لأبوين من رومانيا، حيث والدها نيكو أندريسكو يعمل مهندسا وعقب تخرجه من الجامعة قبل العمل في وظيفة في كندا وتعمل والدتها مسئولة في شركة ماكسفين للإستثمارات العالمية في تورنتو بكندا. بدأت بيانكا مشوارها مع التنس وهي في السابعة من عمرها في مدينة بيتيشت الرومانية تحت قيادة جابريل هيريستاشي عندما عادت عائلتها إلى بلدها رومانيا. بعد بضع سنوات، عاد عائلتها مرة أخرى للعيش في كندا، حيث تدربت بيانكا في نادي أونتاريو في ميسيسوغا.

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عندما كانت بيانكا في الحادية عشرة من عمرها، انضمت إلى البرنامج التدرببي للمنتخب الوطني للتنس في تورنتو وبدأت التركيز بشدة في حياتها المهنية. سيمونا هاليب وكيم كليسترز هم نجوم بيانكا المفضلين في التنس. أثناء بطولة كأس روجرز 2016، نصحت سيمونا هاليب بيانكا بأن تصبح لاعبة تنس محترفة. بدأ بيانكا مشوارها الاحترافي عام 2017 بالمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة في الجولة الأولى فقط ثم بطولة أمريكا المفتوحة عامي 2017 و2018 وشاركت حتى دور الثمانية ثم بطولتي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة هذا العام وشاركت حتى الجولة الثانية.

كان أعلى تصنيف عالمي لبيانكا هو المركز الرابع عشر في 12 من أغسطس الماضي.

توجت بيانكا ببطولتي انديان ويلز المفتوحة وكندا المفتوحة للتنس هذا العام. كما توجت بلقب WAT مرتين ولقب WAT 125K مرة واحدة ولقب ITF خمس مرات.