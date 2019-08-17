رياضة | التعاون السعودي يتعاقد مع "فهد" الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يتعاقد مع "فهد" الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو نادي التعاون السعودي التعاقد رسميًا مع فهد الرشيدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف التعاون في بيان رسمي، عن حصوله على توقيع فهد الرشيدي نجم خط وسط نادي الهلال، لمدة 4 سنوات قادمة، حتى صيف 2023.

وأنهى التعاون موسمه الماضي محتلا المركز الثالث بالدوري السعودي، ومحققا كأس خادم الحرمين الشريفين، كواحد من أفضل مواسمه على الإطلاق