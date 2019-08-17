رياضة | أونلاين PLUS لايف: مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح GOAL

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول مع نظيرن مع فريق ساوثهامبتون اليوم السبت 17/8/2019، وذلك في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT.

كورة لايف نجح فريق ليفربول في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الفوز على فريق تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون أرينا بأسطنبول KOORA ONLINE.

كورة توداي ويسعى الريدز في الموسم المقبل لكسر الرقم القياسي لفريقي ميلان وبرشلونة الاكثر تتويجا بلقب السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، حيث اقترب ليفربول برصيد 4 ألقاب KORA2DAY.

يلا كورة ويسعى محمد صلاح للمحافظة على جائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعد تحقيقها في الموسمين الماضيين بشكل مميز، ويريد التتويج بلقب الدوري مع الفريق YALLA LIVE.