رياضة | أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي أرسنال على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل لأرسنال ألكسندر لاكازيت وأوباميانج في الدقيقتين 13 و64 بينما سجل لبيرنلي آشلي بارنز في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط بينما بيرنلي في المركز السادس برصيد 3 نقاط مؤقتًا.