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رياضة | تشكيلة ليفربول أمام ساوثهامبتون.. صلاح أساسيا

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أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون بعد قليل في الجولة الثانية من الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي للريدز:

في حراسة المرمى: أدريان

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في خط الدفاع: روبرتسون - جويل ماتيب - فان دايك - أرنولد

في خط الوسط: جيمس ميلنر - تشامبرلين - فينالدوم

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو

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