رياضة | تشكيلة ليفربول أمام ساوثهامبتون.. صلاح أساسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة ليفربول أمام ساوثهامبتون.. صلاح أساسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون بعد قليل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وجاء التشكيل الرسمي للريدز:
في حراسة المرمى: أدريان
في خط الدفاع: روبرتسون - جويل ماتيب - فان دايك - أرنولد
في خط الوسط: جيمس ميلنر - تشامبرلين - فينالدوم
في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو