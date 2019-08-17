رياضة | إشادة عالمية بشراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة عالمية بشراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفردت الصحف العالمية مساحة كبيرة لشراء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لنادي ألميريا الإسباني في خطوة جديدة نحو الاستثمار العربي في أوروبا.

واستعرضت قناة إم بي سي مصر تقارير الصحف العالمية حول شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا ودخول المستثمرين العرب في أوروبا وذلك تحت عنوان "القوة السعودية الناعمة تدخل رياضة الغرب".

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وتناولت القناة إشاة الصحف العالمية بتصريحات تركي آل الشيخ حول فتح الباب للموهوبين العرب للتدريب في أكاديميته والنتائج الإيجابية لشرائه ألميريا الإسباني وتأثير ذلك على الرياضة العربية والغربية.