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رياضة | إشادة عالمية بشراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا الإسباني (فيديو)

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أفردت الصحف العالمية مساحة كبيرة لشراء تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لنادي ألميريا الإسباني في خطوة جديدة نحو الاستثمار العربي في أوروبا.

 

واستعرضت قناة إم بي سي مصر تقارير الصحف العالمية حول شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا ودخول المستثمرين العرب في أوروبا وذلك تحت عنوان "القوة السعودية الناعمة تدخل الغرب".

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وتناولت القناة إشاة الصحف العالمية بتصريحات تركي آل الشيخ حول فتح الباب للموهوبين العرب للتدريب في أكاديميته والنتائج الإيجابية لشرائه ألميريا الإسباني وتأثير ذلك على العربية والغربية.

 

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