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رياضة | بشرى سارة لليفربول قبل مباراة ساوثهامبتون

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أعلن نادي الإنجليزي جاهزية حارسه أدريان لمواجهة ساوثهامبتون بعد قليل، على ملعب الأخير في الجولة الثانية من بطولة الممتاز.

وكان الحارس البديل للبرازيلي المصاب أليسون بيكر، قد تعرض للإصابة في احتفالات الريدز بالتتويج ببطولة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.

وتألق أدريان أمام في السوبر الأوروبي وتصدى لركلة جزاء البلوز الأخيرة، ليهدي فريقه اللقب، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيشكتاش التركي.

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