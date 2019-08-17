رياضة | بشرى سارة لليفربول قبل مباراة ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لليفربول قبل مباراة ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي جاهزية حارسه أدريان لمواجهة ساوثهامبتون بعد قليل، على ملعب الأخير في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الحارس البديل للبرازيلي المصاب أليسون بيكر، قد تعرض للإصابة في احتفالات الريدز بالتتويج ببطولة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.

وتألق أدريان أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي وتصدى لركلة جزاء البلوز الأخيرة، ليهدي فريقه اللقب، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيشكتاش التركي.