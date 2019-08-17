رياضة | عاجل.. تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا أمام بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا أمام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: هيتون.

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خط الدفاع : أحمد المحمدي - أنجليس - مينجس - تايلور.

خط الوسط : دوجلاس لويز - جريليتش - ماكجين - محمود تريزيجيه - أنور الغازي.

خط الهجوم: ويسلي