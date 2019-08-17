رياضة | رسميا.. صدام بين الأهلي والجبلاية على استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. صدام بين الأهلي والجبلاية على استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقي مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم والقائم بأعمال الجبلاية بشكل مؤقت، خطابًا من النادي الأهلي، يحدد خلاله اختيار ملعب القاهرة الدولي، ملعبا له بمباريات الموسم الجديد.
وطالب مسؤولو الجبلاية بتحديد ملعب بديل للقاهرة، تحسبًا لتعثر خوض المباريات عليه نظرا لكثرة الإصلاحات التي يخضع لها عقب مباريات كأس الأمم الإفريقية مؤخرا.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، طالبت الأندية بتحديد الملاعب المشاركة في مسابقة الدوري العام.
وتسعى لجنة المسابقات، للانتهاء من جميع تسكين المباريات وملاعبها قبل بداية الموسم، لعدم الوقوع في تأخير المباريات بسبب تأخر الموافقات الأمنية.
وحددت لجنة المسابقات يوم 19 سبتمبر المقبل، موعدا لبداية الدوري للموسم الجديد، على أن يفتتح الموسم بمباراة الأهلي والزمالك، بالسوبر المصري يوم 18 من نفس الشهر.