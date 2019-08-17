رياضة | ميتشو يحرج رئيس الزمالك: توسل لي وأندهش من تصرفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يحرج رئيس الزمالك: توسل لي وأندهش من تصرفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الصربي ميتشو المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي اندهاشه من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تدريبه للقلعة البيضاء.

ونفى ميتشو في تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية ما تردد عن اتفاقه مع مرتضى منصور لتدريب الزمالك.

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وأضاف: "أنا في اسطنبول في طريقي إلى صربيا لرؤية والدتي المصابة بالسرطان فكيف لمرتضى منصور أن يقوم بفعل هذه الأشياء.. كيف لرياضي أن يفعل ذلك".

وتابع ميتشو: "مرتضى منصور كان يتوسل لي من أجل تدريب الزمالك، ربما أدربه ولكن الأهم لم أوقع على أي عقود ولم أوافق على أي بنود حتى الآن.. وإذا كان رئيس الزمالك يريدني فعليه أن يدفع الملايين".