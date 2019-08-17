رياضة | ميتشو عن وصوله للزمالك غدا: لا تعليق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو عن وصوله للزمالك غدا: لا تعليق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني المرشح لتدريب الزمالك من الغموض حول موقفه من تدريب الفريق الأبيض بعد إعلان رئيس النادي الاتفاق معه لتولي المسؤولية الفنية.

وتوجه "الخليج 365 الرياضي" بسؤال للمدرب الصربي حول تصريحات رئيس الزمالك ووصوله لمصر غدًا الأحد لتوقيع العقود حيث رفض التعقيب واكتفى بالرد قائلًا: "لا تعليق".

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يذكر أن ميتشو رحل عن منصبه من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وتوجه إلى صربيا منذ ساعات للتواجد بجانب والدته التي تعاني من مرض السرطان.