رياضة | أفشة أهلاوي وغياب كينو.. 8 اختلافات بين الأهلي وبيراميدز في 4 شهور؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفشة أهلاوي وغياب كينو.. 8 اختلافات بين الأهلي وبيراميدز في 4 شهور؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ولم يفز الأهلي على بيراميدز منذ المباراة التي جرت بينهما في 16 فبراير لعام 2018، عندما فاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق بيراميدز 3 إنتصارات متتالية علي الأهلي منذ آخر انتصارات الأحمر، حيث فاز بيراميدز بهدف دون رد في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2017-2018، ثم كرر انتصاره بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز بالموسم الماضي، أما ثالث انتصاراته كان في لقاء الدور الثاني بالمسابقة المحلية بهدف دون مقابل، وهي المباراة الأخيرة بين الفريقين وأقيمت في 19 أبريل الماضي أي منذ 4 أشهر تقريبًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 8 اختلافات في الأهلي وبيراميدز منذآأخر مواجهة بينهما في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي والتي أقيمت يوم 19 أبريل لعام 2019:-

1- رحيل تركي آل الشيخ

يعد رحيل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن نادي بيراميدز ونقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي من أبرز التغيرات التي طرأت علي بيراميدز منذ مباراته الأخيرة ضد الأهلي وقبل لقاء الكأس مساء اليوم.

2- غياب صاحب هدف الفوز

البرازيلي كينو لاعب بيراميدز وصاحب هدف الفوز لفريقه في اللقاء الأخير أمام الأهلي بالدوري الثاني للدوري الممتاز بالموسم الماضي، لن يكون متواجد في لقاء الفريقين في دور الـ16 بكأس مصر مساء اليوم، حيث تم إعارته لنادي الجزيرة الإماراتي

3- أفشة أهلاوي

محمد مجدي أفشة الذي جلس على دكة بدلاء بيراميدز في المواجهة الأخيرة ضد الأهلي، سيكون مرتديًا القميص الأحمر في مباراة الليلة بين الفريقين بكأس مصر، بعدما انتقل للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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4- رحيل رامون دياز

المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي قاد بيراميدز للفوز علي الأهلي في مباراتهما الأخيرة بالدوري، لن يكون متواجد في لقاء الفريقين بكأس مصر، بعد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي وتعيين الفرنسي سيباستيان ديسابر بدلًا منه.

5- غياب نجوم بيراميدز

عدد كبير من نجوم بيراميدز الذين شاركوا في لقاء الدور الثاني بالدوري أمام الأهلي لن يكونوا حاضرين في لقاء اليوم بين الفريقين بكأس مصر أبرزهم، كينو، عمر خربين، عمر الميداني، محمد مجدي قفشة، ناصر منسي، مهند لاشين، كريستيان بينافينتي، جون سيفوينتي.

6- صفقات جديدة

تشهد مباراة اليوم بين الفريقين مشاركة بعض الصفقات الجديدة ضمن صفوف بيراميدز أبرزهم، محمد عطوة، لومالا عبده، أحمد علي، إسلام عيسي، إبراهيم حسن، طارق طه، دودو الجباس، وإبراهيم عادل، ومحمود حمادة، بينما يشارك من صفقات الأهلي محمد مجدي أفشة فقط.

7- استاد برج العرب

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز بكأس مصر، بينما أقيمت المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدور الثاني بالدوري الممتاز بالموسم الماضي على أرضية ملعب "بتروسبورت".

8- حكم مصري

يدير مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم بكأس مصر الحكم المصري "جهاد جريشة"، بينما أدار مباراة الفريقين في الدور الثاني بالدوري في الموسم الماضي، طاقم حكام كرواتي بقيادة الحكم "إيفان بيبيك".