رياضة | محمد صلاح: حسبي الله ونعم الوكيل في إف سي مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: حسبي الله ونعم الوكيل في إف سي مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق ومدرب إف سي مصر المقال ، أن إقالته لم تكن بالشكل اللائق لأنه لم يتم التعامل معه باحترافية على الرغم من دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية والصعود من الممتاز ب.

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365 الرياضي": "إدارة الفريق أضاعت عليا إمكانية الانتقال لأي من الأندية خلال الفترة الماضية وهو دليل على عدم حسن النية والتدبير لهذا الأمر ولا يسعني إلا أن أقول حبسي الله ونعم الوكيل".

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وأضاف محمد صلاح: "الإدارة بدأت في أمور غير طبيعية منذ فترة منها التعاقد مع لاعبين غير مرغوب فيهم والتفاوض مع مدير فني خلال فترة تدريبي وهو دليل على عدم المصداقية والشفافية معي".