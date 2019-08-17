رياضة | استبعاد نيمار من مباراة باريس سان جيرمان ورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نيمار من مباراة باريس سان جيرمان ورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد توماس توحيل مدرب باريس سان جيرمان نجمه نيمار من قائمة فريقه لمواجهة رين، غدًا الأحد في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ويواصل نيمار تنفيذ برنامج تعافي انفرادي يجب أن ينهيه قبل الانتظام في مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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وأصبح مستقبل نيمار محل تكهنات وشائعات، بعدما أقر باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنهما يتفاوضان بشأن عودة محتملة لنيمار للنادي الكتالوني.