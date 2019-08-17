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رياضة | استبعاد نيمار من مباراة باريس سان جيرمان ورين

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استبعد توماس توحيل مدرب باريس سان جيرمان نجمه نيمار من قائمة فريقه لمواجهة رين، غدًا الأحد في ختام الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

 

ويواصل نيمار تنفيذ برنامج تعافي انفرادي يجب أن ينهيه قبل الانتظام في مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم.

 

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وأصبح مستقبل نيمار محل تكهنات وشائعات، بعدما أقر باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنهما يتفاوضان بشأن عودة محتملة لنيمار للنادي الكتالوني.

 

 

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