رياضة | عاجل.. الأهلي يخطط لضم مهاجم فولفسبورج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يخطط لضم مهاجم فولفسبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترشيحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج الألمانى والمنتخب الأوليمبي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية أو الشتوية المقبلة.

واستقر مسؤولو النادي على متابعة عمر مرموش وعرضه على الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لتحديد مصيره سواء بالحصول على خدماته أو صرف النظر عن إمكانياته.

Advertisements

وانضم مرموش لصفوف نادي فولفسبورج الألماني، من ناد وادي دجلة، بعد أن قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق بتصعيده، ثم استمراره بالتشكيل الأساسي لأحمد حسام ميدو، قبل احترافه 2017.