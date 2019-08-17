رياضة | "تراروي" يثير القلق في معسكر الأهلي قبل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تراروي" يثير القلق في معسكر الأهلي قبل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع مدافعي الفريق قبل مواجهة بيراميدز سبورت في كأس مصر.

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وحذر لاسارتي مدافعيه من ترك المساحات للبوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز خلال المباراة خاصة أنه يجيد السرعة وإنهاء هجماته بطريقة صحيحة.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر