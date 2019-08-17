اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشرliverpool vs Southampton رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعد

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر kora live لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" اليوم السبت 17 – 8 – 2019، متابعة لايف لمباراة ليفربول اليوم بث مباشر بدون تقطيع kora star.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتطلع الليفر لمواصلة عروضه القوية والتي بدأها بالفوز الكاسح على نظيره نوريتش سيتي برباعية في الجولة لأولي، بالفوز اليوم على ساوثهامبتون، شاهد المباراة live.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ساوثهامبتون اليوم:

حراسة المرمى: أدريان

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الدفاع:أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو

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