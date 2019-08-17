اونلاين | تابع لايف SALAH بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر رابط ماتش ELliverpool يلا شوت بلس الليفر رابط سريع مباشر

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي"خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون يوم السبتyalla shoot يلا شوت يسعى فريق ليفربول اليوم في الفوز على نادي ساوثهامتون، في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز كورة لايف kora live وتلعب المبباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب سانت ميريز وحقق ليفربول 3 نقاط من لقائه الأول أمام نوريتش سيتي في منافسات الدوري موسم 2019-2020، ولم يحصد ساوثهامتون أي نقاط حتى الآن ويسعى محمد صلاح في الفوز في صراع هدافي الدوري الانجليزي يوتيوب لايف youtube live.

ويطمح محمد صلاح وساديو ماني في الفوز اليوم امام اوثهامبتون يلا شوت الجديد yalla shoot بعد الفوز على نوريتش سيتي في الجولة الاولى من افتتاح الدوري الانجليزي وقد فاز يوم الاربعاء الماضي ايضا ليفبول بالسوبر الاوربي على نادي تشيلسي بركلات الترجيح 5/4 kora starكورة ستار.

التشكيل المتوقع لليفربول امام ساوثهامبتون yalla shoot

حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، ميلنر

في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

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التشكيل المتوقع لساوثهامبتون امام ليفربول kora star

في حراسة المرمى: أنجوس جان.

في خط الدفاع: بدناريك، ستيفنز، فيسترجارد، فاليري.

في خط الوسط: روميو، هويبيرج، وارد براوس، برتراند.

في خط الهجوم: ريدموند، إنجز.

مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز

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