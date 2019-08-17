اونلاين | يلا شوت بلس GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA PLYS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون يوم السبت 17/8/2019 yalla shoot يلا شوت يحل فريق ليفربول ضيفا اليوم على نادي ساوثهامتون، في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز كورة لايف kora live في تمام الساعة 4 عصرا بعد غد السبت على ملعب سانت ميريز وحقق ليفربول 3 نقاط من لقائه الأول أمام نوريتش سيتي في منافسات الدوري موسم 2019-2020، ولم يحصد ساوثهامتون أي نقاط حتى الآن kora online كورة اون لاين.

وتعرض أدريان لإصابة خلال مشاركته في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي يوم الأربعاء الماضي يلا شوت الجديد yalla shoot ورغم ذلك، فإن أدريان قد ألمح إلى إمكانية مشاركته أمام القديسين اليوم kora star كورة ستار

التشكيل المتوقع لليفربول امام ساوثهامبتون كورة لايف kora live

حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم، ميلنر

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في خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

التشكيل المتوقع لساوثهامبتون امام ليفربول kora star

في حراسة المرمى: أنجوس جان.

في خط الدفاع: بدناريك، ستيفنز، فيسترجارد، فاليري.

في خط الوسط: روميو، هويبيرج، وارد براوس، برتراند.

في خط الهجوم: ريدموند، إنجز.