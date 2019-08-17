اونلاين | يلا شوت SALAH TV مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف hd رابط مباشر

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يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهمبتون، عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالبريميرليج.

ليفربول المنتشي مؤخرا بتحقيق السوبر الأوروبي، يسعى لمواصلة النتائج المميزة واستغلال البداية القوية في افتتاح الموسم.

وكان ليفربول حقق الفوز على نوريتش سيتي بالجولة الأولى برباعية مقابل هدف وحيد، ليشد الصراع مبكرا على اللقب المحلي.

ويستضيف ملعب سانت ناري مباراة ليفربول أمام ساوثهمبتون، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات bein Sports HD1، بصوت المعلق الجزائري رؤوف خليف.

ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول بتشكيل كالأتى:-

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حراسة المرمى : أندي لونيرجان

خط الدفاع : تيرنت أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، ميلنر، هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

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