اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش جول محمد صلاح NOW

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يعود فريق ليفربول الإنجليزي للمسابقة المحلية، ويلعب ضمن منافسات البريميرليج، عقب تتويجه بالسوبر الأوروبي.

وحقق ليفربول الإنجليزي السوبر الأوروبي، بعد الفوز على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح بالمباراة التي أقيمت على ملعب فودافون أرينا بإسطنبول.

ويلتقي الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وتنظلق المباراة على ملعب سانت ناري معقل ساوثهمبتون، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات bein Sport HD1.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالأتى:-

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حراسة المرمى : أندي لونيرجان

خط الدفاع : تيرنت أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، ميلنر، هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

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