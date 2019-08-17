اونلاين | كورة ستار koooragoal مشاهدة مباراة أستون فيلا وبورنموث yalla shoot هدف تريزيجيه أونلاين بدون تقطيع live streaming

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مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “فيلا بارك”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ونظيره بورنموث، ضمن إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هيتون

في الدفاع: إنجليز - مينجز - تايلور - المحمدي

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في الوسط: ماكجين - هوريهان - جريليش - تريزيجيه

في الهجوم: ويسلي - أنور الغازي.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق نقاط المباراة في ثاني جولاته بالدوري الإنجليزي، بعد تعرضه للخساراة في الجولة الأولى لري يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وتنتظر جماهير مصر رؤية الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، رفقة فريقه أستون فيلا بعد بدايته في مباراة توتنهام كأساسي، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA..

بينما يتطلع بورنموث لتحقيق الفوز على الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي، يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث بث مباشر kora live.