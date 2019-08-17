اونلاين | مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون.. مشاهدة مباراة ليفربول Mohammed Salah بث مباشر أونلاين

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كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم:

ليفربول افتتح الدوري الإنجليزي بأفضل صورة ممكنة حينما فاز على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أنفيلد، قبل أن ينجح في التتويج بلقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي مواطنه بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر اللقاء الذي أقيم في إسطنبول، واحتكم فيه الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لليفربول بنتيجة 5-4 بعدما أضاع الشاب تامي أبراهام الركلة الأخيرة لصالح البلوز وتصدى لها الإسباني أدريان في ليلة لا تنسى للحارس الذي كان قبل أيام قليلة بلا نادٍ.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومحمد صلاح salah goal:

وتعرض أدريان لإصابة أثناء احتفال أحد المشجعين معه عقب هذا اللقاء، ولهذا سيغيب عن مباراة ليفربول، رفاق المصري محمد صلاح التي يحل فيها ضيفًا على فريق أدريان السابق، ساوثهامبتون.

تشكيلة ليفربول:

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في حراسة المرمى: أدريان في خط الدفاع: روبرتسون - جويل ماتيب - فان دايك - أرنولد في خط الوسط: جيمس ميلنر - تشامبرلين - فينالدوم في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي:

تقام مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، ويدير مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الحكم أندريه مارينر ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتنقل مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.