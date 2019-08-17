اونلاين | كورة لايف Trézéguet مشاهدة مباراة أستون فيلا وبورنموث بث مباشر kora live كورة ستار رابط استون فيلا جودة متعدد

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة أستون فيلا ضد بورنموث KOORA GOAL، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا، في مباراة مرتقبة بينهما على ملعب “فيلا بارك”، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويمكنكم مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هيتون

في الدفاع: إنجليز - مينجز - تايلور - المحمدي

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في الوسط: ماكجين - هوريهان - جريليش - تريزيجيه

في الهجوم: ويسلي - أنور الغازي.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بورنموث بث مباشر yalla shoot.

ويسعى تريزيجيه للمشاركة كأساسي مع أستون فيلا في مباراة اليوم، رغبة في قيادتهم لأول فوز بالدوري لهذا الموسم، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع بورنموث لتحقيق فوزه الأول بالبطولة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام شيفيلد يونايتد.