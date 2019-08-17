اونلاين | يوتيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر SUPER SALAH كورة لايف جول ليفربول ON LIVERPOOL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوتيوب - yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر SUPER SALAH كورة لايف جول ليفربول ON LIVERPOOL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون، فى مباراة مهمة بالجولة الثانية من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب سانت نارى معقل الساوث، ويمكنك متابعة المباراة Yalla Shoot على موقع الخليج 365 الرياضي.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport Hd1 وسيعلق على اللقاء حفيظ دراجى، بث مباشر، دون تقطيع عبر الخليج 365 الريلضي، شاهد محمد صلاح فى مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالبريميرليج Koora Star.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالأتى تحت قيادة المدرب يورجن كلوب :

حراسة المرمى : أندى لونيرجان

Advertisements

خط الدفاع : تيرنت أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، ميلنر، هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

تابع معنا اللقاء ONLINE عبر رابط سريع، أول لقاء للريدز بعد التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، Koora Live وتنطلق المباراة فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية، يمكنكم متابعة مباراة محمد صلاح بدون تقطيع KOORA GOAL