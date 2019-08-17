اونلاين | رابط KOOORGOAL مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Premier League رابط ماتش ليفربول Full HD صلاح يسجل الآن

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تشكيل ليفربول أمام ساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع YALLA PLUS

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

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