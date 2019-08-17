اونلاين | يلا شوت ستريم LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر| SALAH مباراة ليفربول BWIN جودات متعددة youtube شوت

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تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 17 أغسطس 2019 في الرابعة عصرا على ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون. يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي، يلا كورة تابع ماتش ليفربول وساوثهامبتون بجودة عالية، في أولي مبارياته في الدوري الإنجليزي، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. تنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD2

من المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط :جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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من المتوقع أن يكون تشكيل ساوثهامبتون كالتالي :-

حراسة المرمى: أنغوس جان

خط الدفاع: يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك

خط الوسط: ريان برتراند - جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري

خط الهجوم: ناثان ريدموند - داني إنجز- فرد آدامز

ستقوم قناة BeIN SPORTS HD2 AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2AR

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