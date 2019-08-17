اونلاين | رابط Extra اكسترا مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر اليوم اكسترا Extra

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بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامتون ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

وكان فريق ليفربول قد حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي ليضيف رفاق صلاح اللقب الأوروبي الثاني في ٢٠١٩.

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ويتعامل يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول مع كل مباراة وكأنها بطولة خاصة في إصرار واضح على مواصلة حصد الألقاب خاصة لقب الدوري الغائب منذ سنوات عن خزينة ليفربول كل متابعي البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم السبت ضد ساوثهامتون في الاسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز سيتعرفون على تكتيك كلوب الذي بدأه منذ مباراة الأسبوع الأول والتي تمكن من الفوز برباعية ليدق ناقوس الخطر لمنافسه مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي بفارق نقطتين فقط عن ليفربول.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل قنوات bien sport مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي ضد ساوثهامتون في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويعاني الريدز من إصابة حارسه الأساسي اليسون بيكر ثم إصابة حارسه الاحتياطي ايدين بعد تألقه في مباراة السوبر الأوروبي إلا أن ليفربول مكتمل من الناحية الهجومية في مباراة اليوم ضد ساوثهامتون بوجود الثلاثي المرعب بقيادة محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ساوثهامتون.