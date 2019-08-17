اونلاين | yalla Bein “يلا شوت” رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وبورنموث بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي yalla live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla Bein “يلا شوت” رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وبورنموث بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي yalla live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا وبورنموث اليوم يلا شوت يفتتح ملعب فيلا بارك أبوابة لإستقبال مواجهة استون فيلا ضد بورنموث في اطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الانجليزي ويدفع “دين سميث” المدير الفني لنادي أستون فيلا بالثنائي المصري أحمد المحمدي – محمود حسن تريزيجيه في تشكيلة استون فيلا الرسمية لمواجهة بورنموث الان ويسعي اللاعب محمود تريزيجية لأحراز أول اهدافة مع فريقة الجديد في اللقاء المقرر اقامتة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت الموافق الـ 17 / 8 / 2019 وكان أستون فيلا قد تلقي هزيمة في الجولي الاولي علي حساب توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وكان اللاعب تريزيجة في التشكيلة الرسمية للفريق.

ويتطلع اللاعب محمود حسن تريزيجية لإحرازة أول اهدافة مع نادي استون فيلاً لكي يثبت كفاءته ومهارته ويظهر مستواه البدني استكمالاً لمستواه في الجولة الاولي ولحسن الحظ انه كان له عامل مؤثر في احراز هدف استون فيلاً في الجولة الاولي هذا وقد أكد المدير الفني لنادي أستون فيلا “ديال سميث” أنه سعيد لتواجد النجم المصري في الفريق خاصة ان لدية مهارة دفاعية وهجومية كما أن مستواه طيب خلال الاونة الاخيرة وبأمكانة تسجيل الاهداف في اي وقت.

مباريات تريزيجيه مع أستون فيلا القادمة:-

أستون فيلا وبورنموث يوم 17 أغسطس في الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا وإيفرتون يوم 23 أغسطس.

كريستال بالاس وأستون فيلا يوم 31 أغسطس.

Advertisements

أستون فيلا ووست هام يونايتد يوم 16 سبتمبر.

أرسنال وأستون فيلا يوم 22 سبتمبر.

أستون فيلا وبيرنلي يوم 28 سبتمبر.

نوريتش وأستون فيلا يوم 5 أكتوبر.

أستون فيلا وبرايتون يوم 19 أكتوبر.

مانشستر سيتي وأستون فيلا يوم 26 أكتوبر.

أستون فيلا وليفربول المحترف به محمد صلاح يوم 2 نوفمبر.