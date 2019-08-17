اونلاين | متابعة kora SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر ON LIVERPOOL يوتيوب الآن mo SALAH متعدد الجودة

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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار Kora star، حيث يستضيف ساوثهامبتون نظيره ليفربول، في المباراة التي تقام على استاد سانت ماري، وذلك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

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وسوف تنطلق أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الانجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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سوف تكون مشاهدة المباراة المرتقبة بين ليفربول وساوثهامبتون متاحة، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية عبر روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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الجدير بالذكر أنه سيدخل الريدز هذا اللقاء وهم منتشون بالفوز على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح وحمل اللقب، وذلك بعد أيام من تحقيق الانطلاقة القوية في البريميرليج والفوز على نورويتش سيتي بالأربعة.

على الجانب الآخر، كانت بداية ساوثهامبتون للدوري كارثية هذا الموسم، حيث خسر من بيرنلي بثلاثيةٍ نظيفة خارج ملعبه، وسيكون في بداية الأسبوع أمام مهمة صعبة تتمثل في الخروج من مباراة وصيف الموسم الماضي ليفربول بنتيجة إيجابية بهدف مصالحة الجماهير، وهو ما قد يكون صعبًا خاصةً مع قوة الريدز التي أهدتهم السوبر الأوروبي رغم أنهم لم يكونوا الطرف الأفضل.