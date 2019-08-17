اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر رابط BEIN sport 2 تابع لايف ليفربول YALLA FIL GOAL

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مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف Kora live, حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره ساوثامبتون في المباراة التي تقام على استاد سانت ماري، وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الانجليزي، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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ويمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين ليفربول وساوثهامبتون، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2، وعلاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية عبر روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد، خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون، خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

بينما سيبدأ ساوثهامبتون بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أنجوس جان، خط الدفاع: يانيك فيسترجارد - جاك ستيفنز - يان بيدنارك، خط الوسط: ريان برتراند - جيمس وارد براوس - أوريول روميرو - يان فاليري، خط الهجوم: ناثان ريدموند - داني إنجز، الهجوم الصريح: فرد آدامز.