شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. عُمان تستضيف بطولات تنس للمحترفين والناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشارك بعثة رياضية مصرية في البطولة العربية الثامنة والعشرين للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، والأولى للناشئين التي تستضيفها سلطنة عُمان حتى ٢٣ أغسطس. Advertisements كما تستضيف السلطنة البطولة العالمية «ستار» للكرة الطائرة، خلال فعاليات مهرجان «صلالة» السياحي. وأعلن اتحاد «التنس» العماني أن ملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ستحتضن مسابقات البطولة العربية القادمة لرواد التنس، بالتعاون مع الاتحاد العماني والرابطة العربية لرياضة التنس. تنطلق بطولة الطائرة الأولى، ٢٠ أغسطس، بمشاركة المنتخبات العربية بواقع فريقين لكل بلد، وفي مقدمتها مصر.

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