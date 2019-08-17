السبت 17 أغسطس 2019
قامت قناة ام بي سي السعودية تقريرا عن المستشار تركي ال شيخ مالك نادي ألميريا الجديد وابرزت ان المستثمر السعودي استحوذ على ملكية النادي الاسباني
ووصفت انها تجربة رائعة وسط اكبر الدوريات الاوربية ان لم يكن اشهرها على الاطلاق.
وان الممستشار تركي ال شيخ حقق نحجاحات متعددة علىا لصعيد الرياضي في السعودية بعد توليه الهيئة العامة للرياضة.
وبرزت القناة ان ال شيخ قام بتجربة مماثلة مع نادي مصري وقام بشراؤه وهو نادي بيراميدز في الموسم الماضي وكان منافس قوي مع قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك.
وان طموح ترك ال شيخ كان اكبر وبدأ في البحث عن المنافسة في الدوري الاسباني من خلال بوابة نادي الميريا.
كما ان جماهير نادي ألميريا سعيدة باستحواذ ملكية النادي الى تركي ال شيخ وان المستثمر الجديد يبث لهم القوة والعودة الى المنافسة الى الدوري الاسباني مرة اخرى ولديهم الثقة في المستشار السعودي وقد ابرم العديد من الصفقات مع لاعبين مميزين وكانوا ثلاث صفقات وابرزهم مدافع المنتخب الصربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "ام بي سي" تعرض أبرز إنجازات تركي آل شيخ مع ألميريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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