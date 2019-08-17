بالفيديو.. "ام بي سي" تعرض أبرز إنجازات تركي آل شيخ مع ألميريا

السبت 17 أغسطس 2019

قامت قناة ام بي سي السعودية تقريرا عن المستشار تركي ال شيخ مالك نادي ألميريا الجديد وابرزت ان المستثمر السعودي استحوذ على ملكية النادي الاسباني



ووصفت انها تجربة رائعة وسط اكبر الدوريات الاوربية ان لم يكن اشهرها على الاطلاق.

وان الممستشار تركي ال شيخ حقق نحجاحات متعددة علىا لصعيد الرياضي في السعودية بعد توليه الهيئة العامة للرياضة.

وبرزت القناة ان ال شيخ قام بتجربة مماثلة مع نادي مصري وقام بشراؤه وهو نادي بيراميدز في الموسم الماضي وكان منافس قوي مع قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك.

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وان طموح ترك ال شيخ كان اكبر وبدأ في البحث عن المنافسة في الدوري الاسباني من خلال بوابة نادي الميريا.

كما ان جماهير نادي ألميريا سعيدة باستحواذ ملكية النادي الى تركي ال شيخ وان المستثمر الجديد يبث لهم القوة والعودة الى المنافسة الى الدوري الاسباني مرة اخرى ولديهم الثقة في المستشار السعودي وقد ابرم العديد من الصفقات مع لاعبين مميزين وكانوا ثلاث صفقات وابرزهم مدافع المنتخب الصربي.