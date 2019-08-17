نيمار خارج مباراة باريس امام رين في الدوري الفرنسي
السبت 17 أغسطس 2019
نيمار
قام توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، باستبعاد البرازيلي نيمارمن قائمة فريقه لمواجهة رين، المقررة غدًا الأحد.
واوضح مدرب باريس في المؤتمر الصحفي بالامس أن نيمار يتبع برنامج تعافي انفرادي يجب أن ينهيه قبل الانضمام للمجموعة، معربًا عن ثقته في أن اللاعب سيكون جاهزًا للأسبوع القادم.
وأصبح مستقبل نيمار محل تكهنات وشائعات، بعدما أقر باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنهما يتفاوضان بشأن عودة محتملة لنيمار للنادي الكتالوني.
وسافر ممثلون عن البارسا إلى باريس الثلاثاء الماضي واجتمعوا بالمدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، لكن يبدو أن الوضع معقدًا.
كما يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد حصل على قرض، من أجل الوفاء بالشروط المادية لسان جيرمان في صفقة نيمار.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار خارج مباراة باريس امام رين في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.