نيمار خارج مباراة باريس امام رين في الدوري الفرنسي

السبت 17 أغسطس 2019

نيمار

قام توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، باستبعاد البرازيلي نيمارمن قائمة فريقه لمواجهة رين، المقررة غدًا الأحد.



واوضح مدرب باريس في المؤتمر الصحفي بالامس أن نيمار يتبع برنامج تعافي انفرادي يجب أن ينهيه قبل الانضمام للمجموعة، معربًا عن ثقته في أن اللاعب سيكون جاهزًا للأسبوع القادم.

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وأصبح مستقبل نيمار محل تكهنات وشائعات، بعدما أقر باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنهما يتفاوضان بشأن عودة محتملة لنيمار للنادي الكتالوني.

وسافر ممثلون عن البارسا إلى باريس الثلاثاء الماضي واجتمعوا بالمدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو، لكن يبدو أن الوضع معقدًا.

كما يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد حصل على قرض، من أجل الوفاء بالشروط المادية لسان جيرمان في صفقة نيمار.