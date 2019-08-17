شكرا لقرائتكم أشلى بارنز يسجل هدف التعادل أمام أرسنال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم أرسنال عبر الكسندر لاكازيت فى الدقيقة 13 بعد مجهود فردى وبدنى كبير وسط حصار مدافعى بيرنلي ليوقع على أول أهداف أرسنال وسط جماهيره فى الموسم الجديد، وعادل بارنز النتيجة فى الدقيقة 43، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم ويتقاسم صدارة الهدافين مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.
وكان أرسنال قد استهل الموسم بالفوز على نيوكاسل الأسبوع الماضى بهدف أوباميانج على ملعب سانت جيمس بارك.
وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي، لينو فى حراسة المرمى، نيلز، دافيد لويز، سوكراتيس، مونريال، سيبايوس، الغندوزي، ويلوك، نيلسون، اوباميانج، لاكازيت.
كانت هذه تفاصيل خبر أشلى بارنز يسجل هدف التعادل أمام أرسنال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.