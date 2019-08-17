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أشلى بارنز يسجل هدف التعادل أمام أرسنال...

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جدة - عمرو شويل استطاع أشلى بارنز مهاجم فريق بيرنلى، فى تعديل النتيجة لصالح فريقه ضد أرسنال، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الإمارات، بافتتاح مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تقدم أرسنال عبر الكسندر لاكازيت فى الدقيقة 13 بعد مجهود فردى وبدنى كبير وسط حصار مدافعى بيرنلي ليوقع على أول أهداف أرسنال وسط جماهيره فى الموسم الجديد، وعادل بارنز النتيجة فى الدقيقة 43، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم ويتقاسم صدارة الهدافين مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.

 

وكان أرسنال قد استهل الموسم بالفوز على نيوكاسل الأسبوع الماضى بهدف أوباميانج على ملعب سانت جيمس بارك.

 

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وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي، لينو فى حراسة المرمى، نيلز، دافيد لويز، سوكراتيس، مونريال، سيبايوس، الغندوزي، ويلوك، نيلسون، اوباميانج، لاكازيت.

 

 

 

 

 

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