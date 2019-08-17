شكرا لقرائتكم ديكاداها يستعد للزمالك من مدينة نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ينتظر مسئولو ديكاداها الإخطار النهائى من قبل الزمالك بشأن تحديد ملعب مباراة العودة، خاصة فى ظل صعوبة إقامة اللقاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نفس اليوم المحدد له مسبقًا لاستضافة الملعب لمباراة الأهلى ونظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته فى نفس اليوم.
يذكر، أن الزمالك حقق فوزًا كاسحًا على نظيره ديكاداها بسباعية دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، التى أقيمت على ستاد برج العرب.
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