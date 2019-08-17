شكرا لقرائتكم محمد عادل: البدرى وإيهاب جلال الأقرب لقيادة الفراعنة الفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة، أن حسن شحاته خارج كل التقييمات بما قدمه من تاريخ مشرف مع المنتخب الوطني بعد حصد ثلاث نسخ متتالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، أن الفترة الحالية يجب أن تشهد دعم كل ما هو وطني سواء كان لاعباً أو مديراً فنياً.

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ورشّح محمد عادل كل من حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، وإيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويبحث إتحاد الكرة عن مدرب لخلافة المكسيكي أجييري بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي إستضافتها مصر وتوّجت الجزائر بلقبها.

وانهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة.