شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعجل بطاقة بيكيتى سيلفا الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لإتمام صفقة انتقاله بشكل رسمى ، استعجل مسئولى النادى الاسماعيلى نظرائهم فى الشعلة السعودى لإرسال البطاقة الدولية للوافد الجديد بيكيتى سيلفا . وتلقى النادى الإسماعيلى فاكساً من اتحاد الكرة يخطره فيه بتلقيه استدعاء رسمى من المنتخب الغينى يطلب فيه حضور بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش لمنتخب بلاده للمشاركة فى مباراتى جمهورية ساو تومى ذهاباً وإياباً بتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لهما 2 و9 سبتمبر المقبل. Advertisements وكان صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى قد أكد أن البطاقة الدولية لبيكيتى سيلفا ليس بها أية أزمات ، مؤكداً أن وصولها بات أمر وشيكاً بعد نهاية فترة الاجازات التى كانت سبباً فى تعذر وصولها الفترة الماضية. وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية.

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