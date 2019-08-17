شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه اف سي مصر وديا 25 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الإنتاج الحربى اف سى مصر ودياً فى 25 اغسطس الجارى على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد ، وكان الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار قد أعلن مواجهة الداخلية فى الخامسة عصر الاثنين المقبل ثم سيراميكا كليوباترا عصر الخميس المقبل فى اطار استعداداته لمنافسات الموسم الجديد .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف . Advertisements

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.