شكرا لقرائتكم علم مصر يزين ملعب أستون فيلا قبل مواجهة بورنموث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد علم مصر أعلى ملعب "فيلا بارك"، قبل مباراة أستون فيلا أمام بورنموث المحدد لها الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا بموقع "تويتر"، صورة علم مصر في أعلى ملعب فيلا بارك الخاص بنادي استون فيلا قبل مباراة اليوم بجانب علم امريكا وبريطانيا وهم ملاك النادي.

ويعد رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، مالك نادى أستون فيلا مع المستثمر الأمريكى ويسلى إدنس.

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ويسعى الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لقيادة أستون فيلا نحو تحقيق الإنتصار الاول في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يواجه بورنموث في الرابعة عصر اليوم.

ويتطلع أستون فيلا لتحقيق الفوز في ظهوره الأول على ملعبه ووسط جماهيره هذا الموسم، عقب الهزيمة في الجولة الاولى خارج ملعبه أمام توتنهام بنتيجة 1 – 3، وهو الهدف الذي يسعى لتحقيقه بورنموث بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1\1 على ملعبه ووسط جماهيره أمام شيفيلد يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الاضواء.