شكرا لقرائتكم تعرف على جدول فراعنة اليد فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية، على تغيير جدول فراعنة اليد فى الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب وذلك بعد إعتذار الكاميرون عن المشاركة في البطولة حيث كانت ستلعب الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الأولى .

أصبحت المجموعه الأولى التى تلعب فيها مصر تضم 4 منتخبات فقط و هي كلا من ، منتخبات مصر، المغرب، غينيا وزامبيا، حيث يشارك المنتخب المصري فى البطولة بعناصر من منتخب الشباب والناشئين مدعما بعناصر الكبار أصحاب الخبرات .



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مباريات منتخب مصر على النحو التالى :

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منتخب مصر أمام غينيا يوم 21 / 8 .

منتخب مصر أمام زامبيا يوم 24 / 8

منتخب مصر أمام المغرب يوم 25 / 8 .