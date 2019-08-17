شكرا لقرائتكم تأمين خاص لفريقي الأهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً.
في الوقت الذي قام امن الاسكندرية بعمل تشديدات امنية حول ملعب برج العرب خاصة وان المباراة تقام بدون حضور جماهيري حيث يقتصر الحضور على 15 فردآ لكل فريق.
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