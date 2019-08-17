شكرا لقرائتكم تأمين خاص لفريقي الأهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل مواجهتهما المرتقبة المقرر اقامتها مساء اليوم والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، تؤمن 4 سيارات شرطة وصول فريقي الأهلي وبيراميدز لملعب برج العرب بواقع سيارتين لكل فريق ويستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والتي تنطلق في تمام الثامنة مساءً. Advertisements في الوقت الذي قام امن الاسكندرية بعمل تشديدات امنية حول ملعب برج العرب خاصة وان المباراة تقام بدون حضور جماهيري حيث يقتصر الحضور على 15 فردآ لكل فريق.

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