شكرا لقرائتكم الزمالك وإنبى يختاران بتروسبورت لاستضافة مباريات الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل ناديا الزمالك وانبى خطابات رسمية إلى اتحاد الكرة تفيد باختيارهما ستاد بتروسبورت، ملعباً لمبارياتهما فى الدورى العام الجديد. وأرسل اتحاد الكرة خطابات مؤخراً إلى أندية الدورى الممتاز الـ18 يطالبها بسرعة تحديد كل فريق للملعب المستضيف لمبارياته فى الدورى للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل. Advertisements وطالب اتحاد الكرة من كل نادٍ بإرسال موافقة مديرية الأمن التابع لها النادى على الملعب الذى يستضيف مبارياته فى الموسم المقبل. ويعلن مسئولو لجنة المسابقات خلال الساعات المقبلة عن موعد إجراء قرعة الدورى للموسم الجديد 2019 – 2020.

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