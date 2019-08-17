شكرا لقرائتكم هل يكون قفشة مفاجأة لاسارتى أمام بيراميدز؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بمحمد مجدي قفشة لاعب الفريق خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،السبت ، في دور الـ ١٦ لكأس مصر ببرج العرب.

ودخل قفشة المنضم للأهلي الصيف الجاري من بيراميدز قائمة الأهلي لمباراة الليله وبات جاهزاً للمشاركة في اللقاء حسب رؤية الجهاز الفني.

ورغم أن لاسارتي يفضل التمهل في الدفع بالصفقات الجديدة لكن التدريبات الماضية كشفت عن تفكير المدير الفني في الاستعانة بقفشة خلال بعض فترات المباراة حسب مجرياتها.

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واستدعي لاسارتي خلال مران أمس ١٢ لاعبا من أجل توجيه عدة نصائح فنية خاصة لهم وكان قفشة أحد هؤلاء اللاعبين ، وتضم قائمة الـ١٢ لاعبا التي استدعاها لاسارتي أمس، كلا من : رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد آزارو وقفشة واجاي.

ولم يشارك قفشة مع الأهلي في اي مباراة حتي الآن لكنه قد يظهر كبديل في لقاء الليلة المرتقب.