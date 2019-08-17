هل يكون قفشة مفاجأة لاسارتى أمام بيراميدز؟...

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ودخل قفشة المنضم للأهلي الصيف الجاري من بيراميدز قائمة الأهلي لمباراة الليله وبات جاهزاً للمشاركة في اللقاء حسب رؤية الجهاز الفني.
ورغم أن لاسارتي يفضل التمهل في الدفع بالصفقات الجديدة لكن التدريبات الماضية كشفت عن تفكير المدير الفني في الاستعانة بقفشة خلال بعض فترات المباراة حسب مجرياتها.
واستدعي لاسارتي خلال مران أمس ١٢ لاعبا من أجل توجيه عدة نصائح فنية خاصة لهم وكان قفشة أحد هؤلاء اللاعبين ، وتضم قائمة الـ١٢ لاعبا التي استدعاها لاسارتي أمس، كلا من : رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد آزارو وقفشة واجاي.
ولم يشارك قفشة مع الأهلي في اي مباراة حتي الآن لكنه قد يظهر كبديل في لقاء الليلة المرتقب.
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