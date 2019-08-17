شكرا لقرائتكم طارق يحيي: ميتشو يصل اليوم غدا وانتظره لعقد جلسة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك، انتظار وصول الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق لعقد جلسة معه للحديث في كافة الأمور التي تخص المرحلة الماضية والقادمة بعد إعلان مرتضي منصور رئيس النادي عن تعيين الصربي ميتشو مديرا فنيا للفريق وطارق يحيي في منصب المدرب العام.

وأضاف طارق يحيي عن موعد الجلسة :"المدير الفني الصربي قد يصل إلي القاهرة غدا الأحد أو بعد غد الإثنين.. عندما سيصل سيتم عقد تلك الجلسة لترتيب الأوراق".

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وأوضح طارق يحيي موقفه من الاستمرار مع ميتشو قائلا : "مثلما تحدثت مسبقا أنا تحت أمر الزمالك في أي منصب وأشكر مرتضي منصور رئيس النادي علي ثقته الدائمة ولكن عندما يأتي ميتشو ستكون هناك جلسة معه من قبل إدارة النادي بشأن متطلباته وبعدها نتحدث عن أي أمر".

وعن مباراة الاياب أمام ديكاداها الصومالي في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، قال طارق يحيي إن ذلك الأمر يتوقف أيضا علي موعد وصول ميتشو ورؤيته قبل المباراة المقرر لها يوم الجمعة القادم في إياب دور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في قيادة الفريق الأبيض في الفوز على نظيره ديكاداها بسباعية دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة الإفريقية، التى أقيمت على ستاد برج العرب.

وعن مشاركة محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر في لقاء الذهاب كشف طارق يحيي مفاجأة قائلا:"عبد الشافي لم يكن جاهزا للمباراة فهو خاض ما يقرب من ٣ تدريبات معنا ولكن بعد إصابة عبد الله جمعة كان الأمر محسوم وتحدثت معه ..في البداية كان متردد بشأن عدم جاهزيته خاصة إنه يخوض تدريبات تأهيلية منذ قدومه وفي النهاية رحب بقراري وقدم مستوي جيد وكذلك شيكابالا وبن شرقي وجميع اللاعبين".