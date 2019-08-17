شكرا لقرائتكم معروف يوسف يبحث عن عرض لإنعاش خزينة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النيجيرى معروف يوسف مدافع وسط الزمالك العائد من إعارة مع الشرطة العراقى، لتحقيق مكاسب مادية من رحيله عن القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية الحالية، ويسعى لعدم الرحيل "مجانًا".

Advertisements

ووعد معروف مسئولو الزمالك بالبحث عن عرض يستطيع من خلاله حصول القلعة البيضاء على مبلغ مالى نظير رحيله، وذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة خلال الموسم الحالي، السماح لكل نادي بإعارة لاعبان فقط أجانب، وقام الزمالك حاليا بإعارة 3 لاعبين أجانب هم الإيفواري رزاق سيسيه لنادي الاتحاد السكندري والمغربي حميد أحداد لنادي الرجاء البيضاوي والكونغولي كاسونجو لنادي الوداد، وبالتالي يحق لمعروف يوسف الرحيل بالمجان حال عدم قيده فى قائمة الموسم الجديد، الا أن اللاعب يرغب فى تحقيق مكاسب للزمالك رغم احقيته في الرحيل "مجانًا".

كان معروف يوسف قد أعير للشرطة العراقى الموسم الماضى ونال إشادة المسئولين العراقيين إلا أنه عاد للقلعة البيضاء عقب انتهاء فترة إعارته، ومع تعاقد مسئولى الأبيض مع المحترفين الأربعة المحددين من قبل اتحاد الكرة ، أصبح لزاما على مسئولى الزمالك الإستغناء النهائى عن معروف يوسف.