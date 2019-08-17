شكرا لقرائتكم إليو ديانج يغيب عن مران مستبعدى الأهلى اليوم فى الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقاد مخطط احمال الفريق حسين عبد الدايم مران المستبعدين الذي اقيم صباح اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.
فيما حصل محمود وحيد علي اذن بالغياب عن المران، فيما شارك باقي اللاعبين، وهم حسين السيد ووليد سليمان واحمد حمدي ومحمد عبد المنعم والعربي بدر ومحمود متولي ومحمد شريف وباسم علي.
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