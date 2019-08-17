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إليو ديانج يغيب عن مران مستبعدى الأهلى اليوم فى الجزيرة...

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جدة - عمرو شويل  

تغيب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن مران مستبعدين فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر اقامتها مساء اليوم السبت علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

 

وقاد  مخطط احمال الفريق حسين عبد الدايم مران المستبعدين الذي اقيم صباح اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة.

 

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فيما حصل محمود وحيد علي اذن بالغياب عن المران، فيما شارك باقي اللاعبين، وهم حسين السيد ووليد سليمان واحمد حمدي ومحمد عبد المنعم والعربي بدر ومحمود متولي ومحمد شريف وباسم علي.

 

 

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على وضع  برنامج اليوم قبل مواجهة بيراميدز الليلة علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

 

 

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