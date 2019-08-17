شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب الجهات الأمنية لنقل مباراته أمام ديكاداها لملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى الزمالك ، على ارسال خطابا رسميا إلى الجهات الأمنية، من أجل نقل مباراة إياب دور الـ16 بدورى أبطال افريقيا، أمام ديكاداها بطل الصومال إلى القاهرة وتحديدا لإستاد بتروسبورت.

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ونشبت أزمة مؤخرا بسبب تعارض موعد مباراة الأهلى واطلع بره فى إياب دور الـ64 بدورى الأبطال، مع مباراة الزمالك وديكاداها، حيث ستقام المباراتان يوم الجمعة المقبل، لذا طلب الزمالك نقل المباراة إلى القاهرة.

كان الأهلى هزم اطلع بره 4-0 فى مباراة الذهاب، بينما فاز الزمالك على ديكاداها 7-0.