شكرا لقرائتكم الزمالك يخاطب الجهات الأمنية لنقل مباراته أمام ديكاداها لملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشبت أزمة مؤخرا بسبب تعارض موعد مباراة الأهلى واطلع بره فى إياب دور الـ64 بدورى الأبطال، مع مباراة الزمالك وديكاداها، حيث ستقام المباراتان يوم الجمعة المقبل، لذا طلب الزمالك نقل المباراة إلى القاهرة.
كان الأهلى هزم اطلع بره 4-0 فى مباراة الذهاب، بينما فاز الزمالك على ديكاداها 7-0.
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