شكرا لقرائتكم كرسى × كلوب الأبيض.. ميتشو: لم أتعاقد مع الزمالك وإذا كان رئيسه يريدنى فليدفع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ما تردد عن توليه تدريب نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وقال الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"، في تصريحات لصحيفة "التايمز" الجنوب افريقية: "ما تردد عن تعييني مديراً فنياً لنادي الزمالك ليس له أساس من الصحة، نعم كانت هناك مفاوضات معي من أجل تدريب الزمالك خلال الفترة القادمة، لكنني لم أمنح الإدارة موافقتي على العرض حتى الآن".

وأضاف المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بايرتس، "لقد غادرت جنوب افريقيا بعد تقديم إستقالتي من تدريب أورلاندو وتوجهت إلى صربيا لزيارة والدتي التي تعاني من سرطان الثدي، وإذا كان رئيس الزمالك يريدني فعليه أن يدفع الملايين".